Andrea Costa, Angori detta la linea: "Equilibrio e personalità, sempre"

A caccia del pokerissimo. L’Up Andrea Costa andrà alla ricerca del quinto successo consecutivo e lo farà nella sfida che oggi al PalaRuggi (arbitri Di Luzio e Toffali) la metterà di fronte ai Bees Fiorenzuola, con palla a due alle 18. Un ritorno in campo nel tradizionale appuntamento domenicale che mancava ormai da quasi un mese (era il 6 ottobre e l’avversario era Mestre) per l’Andrea Costa, ma soprattutto un test importante per una squadra chiamata a tenere alta la concentrazione dopo le quattro vittorie che hanno rilanciato le ambizioni biancorosse.

Lo sa bene il coach Matteo Angori che invita i suoi a non abbassare la guardia nella sfida contro la squadra allenata dall’imolese Lorenzo Dalmonte.

"A prescindere dall’avversario affrontiamo sempre partite difficili, soprattutto contro squadre che hanno la necessità di vincere e di muovere la classifica – dice il tecnico –. Fiorenzuola è una buona squadra, ben allenata, con buone individualità e non merita la posizione che ha in classifica perché a parte con Treviglio, se l’è giocata in tutte le partite e ha vinto le gare che doveva vincere. Ci attende un’altra partita da non sottovalutare, sempre all’interno del nostro percorso nel quale dobbiamo essere equilibrati. Abbiamo affrontato soltanto sette partite delle 38 di questo campionato che è una maratona. Sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta dobbiamo essere equilibrati nell’analizzare quello che sarà andato bene e quello che sarà andato bene. Siamo reduci da quattro vittorie consecutive ma non per questo siamo dei fenomeni, così come non eravamo una squadra da retrocessione dopo aver perso con Mestre e Agrigento. Sappiamo che ogni partita ha delle difficoltà e che c’è grande equilibrio".

Attenzione agli emiliani di Dalmonte (e del vice Carlo Dirella, altro imolese ed ex biancorosso), alla prima contro l’Andrea Costa.

"Fiorenzuola è una squadra costruita con un mix di giovani ed esperti. È aggressiva e a ogni possesso prova a romperti le esecuzioni – osserva Angori –. Noi giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico, e come ribadisco sempre il nostro obiettivo è quello di non essere schiavi delle percentuali al tiro ma difendere con aggressività, puntare sulla nostra identità difensiva e trovare canestri facili. Oltre che cercare di coinvolgere i nostri tifosi".

Sul fronte imolese qualche problema influenzale in settimana per Jack Sanguinetti che non pregiudica la presenza dell’esperto play.

Sponsor. Si rinnova la partnership dei biancorossi con la Calus Prink e il ristorante Il Faro.