Andrea Costa, credici. A Livorno per il riscatto

Il ritmo frenetico dei playoff incombe e per l’Andrea Costa è già tempo di ritornare in campo. C’è la sconfitta di gara uno dei quarti da mettersi in fretta alle spalle e buttarsi già con la testa e con le gambe su gara due, con i biancorossi in campo alle 21 (arbitri Occhiuzzi e Andretta) ancora al PalaMacchia di Livorno per provare a rovinare ancora una volta i piani della Pielle, forte dell’1-0. Con sole 48 ore di tempo per rifiatare c’è da fare i conti con la condizione fisica di un gruppo con le rotazioni ridotte e che rischia di avere fuori causa Alex Ranuzzi per una botta alla schiena rimediata domenica. "Purtroppo Alex non sta bene e dovremo valutare la sua situazione ora per ora decidendo a ridosso della partita se sarà in grado di giocare o meno – dice coach Emanuele Di Paolantonio a –. Parliamo di un giocatore fondamentale nel nostro scacchiere e con un peso specifico importante e ovviamente senza di lui si complica tutto. Però questa squadra ha già dimostrato di poter sopperire a tante assenze e problematiche di vario tipo, per cui vedremo".

L’Andrea Costa ripartirà dagli ottimi primi tre quarti giocati domenica nei quali ha fatto tutto quanto era nelle sue corde per tentare il colpaccio su un campo caldissimo e contro un avversario dal roster estremamente profondo. Naturalmente servirà quel qualcosa in più per riuscire a tenere alta la competitività per tutti i 40’. "Per vincere in trasferta su un campo così impegnativo non basta una prestazione normale – prosegue – ma ne serve una di alto livello da parte di tutti i giocatori. Speriamo di avere l’apporto di tutti e sul campo che questo apporto sia il più performante possibile per provare a rendergli nuovamente la vita difficile". Attenzione a una squadra che Imola ha saputo ben contenere nei primi tre quarti, anche se difficilmente Livorno ripeterà lo 0/17 da tre dei primi 20’. "Non ripeteranno quelle percentuali a cui peraltro siamo stati bravi noi a forzarli, lo sappiamo ma noi faremo la nostra partita, stiamo sulle nostre cose e provare a ripete per qualche minuto in più la prova di domenica, pur consci che ci sarà un po’ di stanchezza".

È partita ieri la prevendita dei biglietti per gara tre (non saranno validi abbonamenti e tessere del settore giovanile) prevista venerdì alle 20.30 al PalaRuggi. La prevendita sarà anche oggi e giovedì dalle 15 alle 17 al PalaRuggi ingresso piscina, così come lo stesso venerdì dalle 10 alle 12. I biglietti costano 10 euro il settore curva (8 ridotto da 11 a 14 anni) e 20 euro il parterre (18 il ridotto).