Andrea Costa, la regola di Angori: "Trasformiamo la rabbia in energia"

Smaltire le scorie della sconfitta di Cervia, recuperare il roster al completo e ritrovare fluidità nel gioco. Condizioni necessarie per l’Andrea Costa per provare a ritornare alla vittoria, già a partire dall’impegno che vedrà i biancorossi affrontare la Gemini Mestre alle 20,30 (arbitri Di Franco e Marenna) al Taliercio. La squadra sarà al completo, come sei giorni fa, con i recuperati Sanguinetti e Filippini chiamati a un minutaggio maggiore.

"Si sono allenati tutta la settimana e anche se non sono ancora al 100 per cento. Per loro il minutaggio sarà più ampio" analizza coach Matteo Angori alla vigilia della sfida che i biancorossi affrontano dopo aver mandato giù il boccone amaro del ko Piacenza.

"Ci ha fatto molto male e non nascondo che sia stata una settimana un po’ nervosa, come è giusto che sia perché vuol dire che tutti ci teniamo e si è arrabbiati per quel che è successo con Piacenza. Queste scorie, dovremo trasformarle in energie positive".

Di fronte ci sarà un avversario di grande potenziale (all’andata +3 mestrino), in parte ancora inespresso se è vero che anche dopo il cambio di allenatore (Ferrari per Ciocca) e qualche movimento di mercato (dentro l’ex Fortitudo Giordano) la società veneta si trova al momento con gli stessi punti dell’Up.

"All’andata si era detto che era la squadra più attrezzata del girone, poi i risultati non sono stati quelli sperati e hanno cambiato allenatore, ma resta la stessa squadra con in più Giordano. Il valore è indubbio, ma per come abbiamo perso l’ultima gara, il focus non è sull’avversario ma su noi stessi".

Qualcosa di più davanti, a prescindere dalla difesa, è quello che serve. "La problematica maggiore è in attacco. La difesa deve restare il nostro punto di forza, non a caso siamo la quinta miglior difesa del girone. Abbiamo lavorato tanto sull’attacco e il movimento di palla, cosa che abbiamo fatto bene nel primo tempo con Piacenza e che nel terzo e ultimo quarto ci è venuto a mancare. Dobbiamo migliorare tanto sull’aspetto offensivo, ma senza mollare nulla in difesa, ormai il nostro marchio di fabbrica".

Partner. Nuova partnership con la Eco.Ser, solida realtà nell’ambito della gestione dei servizi per l’ambiente su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna e il Centro-Nord.