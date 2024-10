Andrea Costa, ora serve la spinta . Angori: "L’asticella si alza ancora"

Il terzo atto di una settimana subito di fuoco per l’Andrea Costa andrà in scena oggi pomeriggio, con il ritorno al PalaRuggi per affrontare la sfida casalinga contro la Gemini Mestre. Alle 18 (arbitri Giustarini e Frosolini) i biancorossi affronteranno un’altra delle grandi del girone A, dopo Agrigento, a chiudere un ciclo che si è presentato subito impegnativo per gli uomini di coach Matteo Angori. "Veniamo da una settimana complicata per le energie fisiche e anche mentali spese – dice il tecnico – perché con Agrigento è stata una partita molto dura anche dal punto di vista mentale, visto che a 3’ dalla fine eravamo sotto di 6 e potevamo mollare, e invece siamo rientrati avendo anche due tiri per vincere. Per preparare la gara con Mestre in questi due giorni il lavoro a video è stato molto importante non avendo potuto spingere più di tanto. Klanjscek? Fortunatamente la sua caduta non è stato niente di grave ed è recuperato al 100 per cento; lui si sarebbe voluto allenare subito, ma a scopo precauzionale l’abbiamo tenuto fermo. Con partite ravvicinate un giorno in più per recuperare è meglio". Avversaria dell’Imola biancorossa sarà la formazione di coach Cesare Coccia che proverà a cercare il secondo successo di fila contro una imolese dopo avere sconfitto la Virtus pochi giorni fa.

Lo farà con una formazione di grande livello (Aromando, Rubbini, Galmarini, Contento, Mazzucchelli, Reggiani, Lo Biondo) in un roster costruito per l’alta classifica di un girone A che finora sta comunque offrendo grande equilibrio.

"Affrontiamo una squadra che a detta del suo coach vorrà giocare per le prime posizioni della classifica. Si alzerà ancora l’asticella, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti. Vogliamo fare una partita di cuore, con grande aggressività, contando che anche per loro sarà la terza gara in una settimana. Una gara di intensità? Dobbiamo puntare su questa caratteristica. Sia a livello difensivo che offensivo vogliamo giocare una pallacanestro intensa e proporre il nostro basket pur con un po’ di stanchezza nelle gambe".