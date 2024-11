Andrea Costa, un passo da primato. Filippini e Restelli mettono la quinta

Andrea Costa

77

Fiorenzuola

60

UP ANDREA COSTA : Fazzi 10, Restelli 21, Benintendi, Toniato 5, Filippini 20, Klanjscek 12, Chiappelli, Martini 9, Fea, Sanguinetti, Zedda. All. Angori.

BEES FIORENZUOLA: Pavlovic 16, Biorac 4, Galassi 3, Venturoli 13, Bottioni, Clerici, Seck 5, Voltolini ne, Gaye, Spizzichini 4, Negri 15, Redini ne. All. Dalmonte.

Arbitri Di Luzio e Toffali.

Note: parziali 22-19; 40-30; 57-47. Tiri da due: Andrea Costa 16/35; Fiorenzuola 11/29. Tiri da tre: 12/27; 9/32. Tiri liberi: 9/14; 11/18. Rimbalzi:32; 49.

L’Up Andrea Costa non si ferma più. Contro i Bees Fiorenzuola arriva la quinta vittoria consecutiva per la formazione imolese, trascinato dalle serate di grazia al tiro di Filippini e Restelli, decisivi nel secondo tempo per superare la squadra allenata da Dalmonte, in una gara spigolosa all’inizio ma che i biancorossi sono stati bravi a rendere agevole.

L’avvio grintoso di Fiorenzuola mette in difficoltà la difesa dell’Up, anche un po’ imprecisa davanti, che ci mette un po’ a prendere le misure all’attacco ospite, specialmente all’eclettico Pavlovic (10-17 al 7’).

Imola alla lunga sale di livello, grazie anche alle risorse dalla panchina, e un break di 16-3 a cavallo tra i primi due quarti la premia con il meritato sorpasso sul 26-20 al 12’, con Dalmonte che deve parlarci sopra. Klanjscek colpisce con i suoi tiri provando l’allungo imolese sul 31-23, i Bees replicano grazie a una maggiore incisività a rimbalzo, ma Restelli li ricaccia indietro a suon di triple sul finire di quarto, segnato però dal problema al piede per Chiappelli.

Al ritorno dalla pausa Filippini alza la voce in attacco, l’Andrea Costa chiude i varchi dietro e il 48-34 al 25’ manda in confusione i Bees (con Pavlovic autore di un brutto antisportivo su Toniato), che però restano attaccati alla partita con le iniziative di Negri e Venturoli.

Solo un ultimo fuoco di paglia perché nella frazione conclusiva c’è spazio per lo show balistico di Restelli a chiudere definitivamente i giochi e a far spellare le mani al PalaRuggi.

E mercoledì ancora in campo a San Vendemiano.