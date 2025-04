Andrea Costa vince il derby contro Faenza e avvicina la salvezza

Un passo importante verso la salvezza. L’Andrea Costa lo ha compiuto superando Faenza, portando a casa un derby durissimo, mantenendo quelle quattro lunghezze di vantaggio sulla zona playout che, a tre giornate dalla fine, permettono di navigare con maggiore tranquillità da qui alla fine del campionato.

"Eravamo in condizioni pessime, perché oltre a Raucci scavigliato e con la febbre, altri tre giocatori avevano avuto la febbre e i ragazzi sono stati bravi a interpretare una partita tosta – commenta l’allenatore Federico Vecchi –. Sono fiero della crescita dei ragazzi e della reazione alle difficoltà, soprattutto quando con i problemi di falli dei lunghi abbiamo affrontato con l’assetto più piccolo la fisicità dei lunghi di Faenza. La squadra è in continua crescita e ha chiaro cosa fare. La chiave è stata rimanere in partita a livello mentale, mentre a livello di energie fisiche abbiamo spremuto ogni goccia che i ragazzi avevano in corpo, oltre ad avere trovato protagonisti diversi in vari momenti della partita".

Squadra unita e ritrovata nel finale di stagione. "La squadra è unita e anche dopo una serie di sconfitte che avrebbero seccato un toro, io vedevo i loro sguardi e come stanno fra loro. Ora ci manca una vittoria per la salvezza, dobbiamo raccogliere le energie, allenarci e arrivare mentalmente pronti a fare tre partire del più alto livello possibile".

Una vittoria nelle prossime per mettere in cassaforte l’obiettivo salvezza, con il calendario che suggerirebbe di guardare alla prossima casalinga (venerdì 18) contro l’ultima in classifica Saronno. Vecchi non mette il piede troppo avanti.

"Sarebbe un errore guardare già alla gara con Saronno – chiude –, pensiamo invece ad andare a fare una grande partita con Legnano".

E mentre sul campo la Vecchi band è a un passo dal centrare il suo obiettivo, dietro le quinte si lavora anche sul fronte societario. Oggi pomeriggio nella sede del main-sponsor Up Lavoro vecchia proprietà (e attuali dirigenti biancorossi) si incontreranno per guardare alla situazione economica del club. Una valutazione su come muoversi, anche alla luce dell’acquisizione societaria che, secondo quanto indicato a inizio stagione, dovrebbe completarsi alla fine di questa annata sportiva.