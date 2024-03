Angels al rush finale. Otto partite per salvarsi

Tornano a giocare gli Angels ed è una seconda fase che fa rima con playout. Quelli a cui sono destinate, in Emilia-Romagna, tutte le squadre classificate dal quarto posto in giù in entrambi i gironi di Serie C. 15 formazioni, divisi in tre raggruppamenti, a battagliare per la salvezza partendo da zero. Già, tutto quello che è stato fatto fin qui non conta più nulla, le squadre non si portano dietro punti dalla prima fase. Il margine è comunque abbastanza ampio, perché in ogni gruppo se ne salvano tre, la quarta va a un ulteriore spareggio e la quinta retrocede. Dieci giornate (otto partite e due turni di riposo) per mantenere la categoria.

Santarcangelo comincia stasera dalla palestra amica, quel PalaSgr a cui chiede tanto in termini di tifo e sostegno. Alle 21 palla a due del match con Montecchio (arbitri Neri e Zanetti), finito ottavo nel girone A con 10 punti, frutto di 5 vittorie e 13 ko. L’impresa, possibile, è anche quasi obbligata, visto che poi i playout andranno in vacanza nella settimana pasquale e gli Angels avranno successivamente di fronte due trasferte. Occhio, tra gli ospiti, all’esperta guardia Di Noia e al lungo Germani. La Dulca sarà poi il 6 aprile a Casalecchio dal Cvd e il 13 aprile a Ferrara dalla Scuola Basket. Di nuovo a Santarcangelo il 20 aprile per la gara con la Sg Fortitudo, poi il ritorno: 4 maggio a Montecchio, 11 maggio con Cvd, 18 maggio con Ferrara e 25 maggio a Bologna con la Sg Fortitudo.

Nel girone umbro-marchigiano, intanto, i Titans cercano la matematica certezza dei playoff e fanno anche un pensiero al secondo posto nella trasferta di stasera a Tolentino (ore 21.15, arbitri Pompei e Racsan). Obiettivo alla portata contro la terzultima in classifica.

l.z.