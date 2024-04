Argenta guida e vuole la C: "Abbiamo perso solo 3 gare"

A cinque giornate dal termine della stagione regolare, la Cestistica Argenta prova a prendere il largo sulle rivali e a cucirsi addosso il ruolo da favorita per la promozione in Serie C. La squadra di coach Marco Ortasi, infatti, è giunta all’undicesima vittoria di fila e complice la sconfitta della 4 Torri nello scontro diretto con Budrio, guida la classifica con quattro lunghezze di vantaggio rispetto alle dirette inseguitrici. Un gruppo che si conosce da tempo, capace di cementarsi in questo anno e mezzo di lavoro insieme e di maturare giorno dopo giorno, con l’obiettivo di regalare ad una piazza importante come Argenta il salto di categoria.

La filosofia della Cestistica sta tutta nella formazione dei propri giovani, in questo caso ragazzi nati tra il 2004 e il 2006, a cui affiancare figure esperte e di grande valore umano per raggiungere il giusto mix e puntare alla promozione. L’emblema è Simone Cortesi, veterano con un passato anche in Serie A2, ma dietro all’ex Ferrara ci sono diversi prospetti interessanti come Manias, Farina e Boggian: "La passata stagione ci siamo salvati con una squadra molto giovane – le parole dell’allenatore Marco Ortasi –, quest’anno l’obiettivo era quello di puntare più in alto e di arrivare almeno tra le prime otto. Il nostro pregio è la continuità, abbiamo perso solo tre partite in tutto il campionato. La Cestistica è una società sana, che da tempo ha scelto di sposare un progetto fondato sui propri giovani: è un percorso che parte da lontano e che vede i nostri ragazzi raccogliere ora i primi frutti nelle esperienze senior". Due prodotti argentani, Dario Farina e Daniele Boggian, affronteranno la prossima settimana le finali nazionali Under 19 con la canotta della Vis: "Lo spirito di collaborazione che si è creato con le diverse realtà della provincia fa bene a tutto il movimento – chiosa Ortasi –, Argenta sta dando molto e con questo vuole dimostrare di esserci. Ferrara Basket sta facendo da traino e sta lavorando molto bene in città, si percepisce il fermento e la speranza è che negli anni a venire si possa investire ancora di più in questo tipo di situazioni".

Jacopo Cavallini