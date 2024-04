Arriva l’Eurolega ’baby’. I big d’Europa al palasport

Manca ormai meno di una settimana al via dell’Entry Level Tournament ‘Città di Ferrara’, che dal 25 al 28 aprile ospiterà alla Bondi Arena i migliori talenti under 13 europei. La 4 Torri di Luigi Moretti, dopo il successo dello scorso anno, ritorna quindi con il tradizionale appuntamento del torneo, patrocinato dalla Fip e dal Comune di Ferrara. Saranno otto le squadre a darsi battaglia, le migliori della pallacanestro italiana ed europea: sbarcheranno a Ferrara con i loro talenti della categoria under 13 sei società di Eurolega, una di Eurocup e una rappresentativa di giovani provenienti da tutta Europa. Scenderanno sul parquet Olimpia Milano (detentrice del titolo), Virtus Bologna, Barcellona, Bayern Monaco, Panathinaikos, Stella Rossa Belgrado, Reyer Venezia e Orange1 Bassano con la rappresentativa dei giovani talenti. Una selezione di cui faranno parte anche quattro atleti ferraresi provenienti dalle società giovanili cittadine: Tommaso Magnoni della 4 Torri, Filippo Masarati della Vis 2008, Mattia Fraina della Scuola Basket e Filippo Ricò della Cestistica Argenta. "Il torneo si chiama Entry Level Tournament su indicazione dell’Eurolega – spiega il presidente granata Luigi Moretti –. C’è tanto fermento, ci sarà affluenza in città e anche i responsabili delle cantere spagnole arriveranno qui, insieme a tanti nomi importanti del mondo sportivo". Si parte giovedì 25 aprile alle 14.

j.c.