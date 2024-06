Attila Junior Basket, alla guida tecnica resta coach Scalabroni

Nicola Scalabroni sarà per il quarto anno alla guida dell’Attila Basket Porto Recanati, che si prepara al campionato di serie B interregionale, e sarà anche il responsabile tecnico minibasket e del settore giovanile del club. " Siamo partiti tre anni fa – ricorda il tecnico – con un progetto nuovo che cresce di stagione in stagione. Con il settore giovanile vogliamo creare un senso di appartenenza, mentalità, fare capire ai ragazzi che con spirito di sacrificio possono diventare protagonisti nella nostra formazione maggiore, vogliamo in futuro il maggiore numero possibile di ragazzi di Porto Recanati nella formazione senior". Infine un pensiero al compianto Attilio Pierini. "La società è nata nel suo ricordo e pensando a lui possiamo fare solo cose fatte per bene, questo sarà il nostro unico modo di lavorare".

Il presidente Giuseppe Pierini sulla conferma di coach Scalabroni: "È un ulteriore step di crescita della società e un segnale importante per innalzare ancora di più l’asticella della nostra offerta cestistica".