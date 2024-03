Baby Unahotels. Under 15 da urlo: Virtus kappao. L’U17 asfalta Sant’Antimo

Si conclude con una vittoria per 83-80 il campionato per l’Under 19 (20) che supera Brescia (22) dopo una partita di sorpassi e controsorpassi (16-19, 43-40, 58-63 i parziali) e termina così al settimo posto in classifica. Unahotels: Camara 17, Beltrami 8, Bonaretti 11, Mainini 11, Obayagbona 2, Yadde 7, Bardelli 0, Fornasiero ne, Lusetti F. ne, Hadzhyiev 2, Manfredotti L. 25, Marras. All. Menozzi. Bene l’U17 (6) che asfalta il fanalino Sant’Antimo (0) per 70-110 chiudendo la pratica già all’intervallo (32-62 al 20’) con una prova super dell’azzurrino Luca Manfredotti (37), da ieri al raduno della nazionale U16.

Unahotels: Bardelli 3, Carboni 15, Fornasiero 4, Lusetti 12, Abreu 9, Hadhziev 5, Manfredotti A. 7, Manfredotti L. 37, Marras 2, Samb 12, Rinaldini 4. All. Consolini.

Colpo gobbo dell’Under 15 (36) che con una prova di grande maturità sbanca il parquet della Virtus (34) 73-89 e si piazza al terzo posto in classifica; a tre gare dal termine, obiettivo Interzona nel mirino.

Unahotels: Rinaldini 13, Alfieri 9, Bulgarelli 15, Cuoghi 9, Ghirardini 7, Lusvardi 0, Mammi n.e., Marchi 2, Morcavallo 2, Petacchi 22, Sabbadini 6, Zampogna 4. All. Iemmi. L’Under 14 (26) difende il quarto posto espugnando Piacenza (6) per 61-86 con il match già in cassaforte dopo il primo quarto (11-33 al 10’). Unahotels: Mancinelli 10, Barani 6, Mambriani 10, Lusuardi 4, Zucchetti 2, Maestri 12, Reggiani 4, Carniato 2, San Pietro 2, Kotlar 16, Baccosi 12, Casolari 4. All. Bertolini.

c.c.