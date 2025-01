Balsa Jokic è il nuovo acquisto della Mens Sana: "Faccio dell’intensità la mia arma migliore"

Prime ore da mensanino per Balsa Jokic (foto), lungo montenegrino arrivato a Siena martedì sera e subito in campo agli ordini di Betti. "E’ bellissimo essere qui – dice il classe 2003 in un discreto italiano – sono molto felice ed emozionato. Sono stato accolto molto bene da squadra e staff e non vedo l’ora di scendere in campo con questa maglia". Jokic andrà a comporre la batteria dei lunghi con Prosek, Sabia, Ragusa e Maghelli. "Sono un giocatore che fa dell’intensità la sua arma migliore. Do tutto in campo e spero che i tifosi se ne accorgano presto".

Il giocatore, che ha scelto la maglia numero 44, ammette di conoscere bene la storia della Mens Sana. "Tutti quelli che sono nel mondo della pallacanestro europea sanno cosa è la Mens Sana, che ho conosciuto a Varese ma anche quando ero in Montenegro. L’ambiente è molto bello, così come lo spogliatoio. Io proverò a dare il mio contributo alla squadra sperando di riuscirci".

Insieme a Jokic il direttore generale della Note di Siena Riccardo Caliani: "Il ragazzo si è presento in ottime condizione. È una persona molto solare e parla bene italiano: ciò lo aiuterà nell’inserimento. Lo seguivamo da tempo nel suo percorso delle ultime due stagioni quando era nella massima serie del Montenegro e spero che possa darci una mano portando caratteristiche tecniche che oggi mancano".

Il ruolo lo deciderà Betti visto che Jokic può fare diverse cose. "E’ un’ala grande ma può fare anche il centro e ha caratteristiche fisiche che gli consentono in difesa di giocare contro degli esterni. Ha quindi tutto per essere funzionale alla nostra idea e non viene per stravolgere niente perché il gruppo non ha bisogno di essere stravolto. I ragazzi stanno facendo un percorso. Jokic è una aggiunta e dovrà essere bravo a inserirsi rapidamente, perchè il tempo è poco".

Alla fine della regular season mancano infatti solo cinque giornate, inclusi i due derby casalinghi, il 18 gennaio contro la Virtus e il 2 febbraio contro il Costone. "Ci aspettano cinque partite in poco tempo e dovremo fare tesoro delle esperienze per portare a casa più punti possibili. Il 2 febbraio vedremo la classifica".

Guido De Leo