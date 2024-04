Barcellona protagonista al palasport. Ai blaugrana il torneo della 4 Torri

L’Entry Level Tournament ‘Città di Ferrara’ va al Barcellona, che nella finalissima giocata alla Bondi Arena batte 86-56 una coriacea Olimpia Milano, che dopo un primo tempo giocato alla pari paga dazio nella ripresa lasciando strada ai rivali catalani. La manifestazione si chiude dunque con l’epilogo più atteso, considerato che nei tre giorni precedenti i blaugrana si erano ampiamente dimostrati la squadra da battere: l’Olimpia ha tenuto testa per larga parte del match, ma nel secondo tempo la differenza di valori si è notata e il trofeo è finito meritatamente nelle mani del Barça, di gran lunga la squadra più forte dell’intero torneo. Davanti ad una buona cornice di pubblico – circa 350 le persone presenti alla finalissima – la formazione catalana conquista così con merito la coppa, ma gli applausi vanno pure a Milano, unica squadra capace di mettere in difficoltà i rivali spagnoli nella ‘quattro giorni’ della Bondi Arena.

Il primo tempo si chiude infatti sul 35-29, poi in avvio di ripresa il Barcellona piazza un break di 14-3 in tre minuti che chiude i conti, e lascia spazio alla passerella finale per i giovani blaugrana. Il terzo posto è andato ad una sorprendente Bassano, che nella finalina ha battuto 96-71 il Bayern Monaco, mettendo in mostra alcuni dei più interessanti prospetti under 13 in arrivo da tutta Europa, tra cui anche il figlio dell’ex guardia del Kleb Demario Mayfield. Quinta posizione per la Virtus Bologna, che ha sconfitto 89-40 la Stella Rossa, mentre la settima casella è andata al Panathinaikos, vittorioso 68-62 sulla Reyer Venezia. I premi: l’mvp va a Arnaij Andrei Aionesei del Barcellona, miglior allenatore Simone Halabi dell’Olimpia Milano, top scorer Leon Bosnic di Bassano, premio top scorer della finalissima a Biel Mas Aymerich del Barcellona.

Jacopo Cavallini