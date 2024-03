Baroncini, presto il rientro

Più forte di ogni sventura, Filippo Baroncini dovrebbe tornare in sella già in questi giorni, ovviamente solo per non perdere più di tanto la condizione, non certo per gareggiare. Caduto malamente giovedì in Francia, a 12 chilometri dalla conclusione del Gran Prix de Denain-Porte du Hainaut, l’ex campione del Mondo Under23, aveva riportato la frattura del gomito destro. Operato il giorno successivo in Belgio, già sabato mattina era in Italia per la riabilitazione, seguito dai medici dell’Ospedale Ortopedico Rizzoli di Bologna, per togliere gli inevitabili punti figli delle suture dopo l’intervento chirurgico.

Riabilitazione che svolge, poi ogni giorno da allora, nella struttura imolese Fisio Sport, specializzata nel ciclismo e seguito da uno degli storici fisioterapisti del mondo delle due ruote, Veraldo Valdrè, già alla Mercatone Uno di Marco Pantani. Tutto sta procedendo secondo le migliori previsioni e il braccio destro di Filippo Baroncini ormai sta tornando alla piena funzionalità. Naturalmente la presenza delle viti, in seguito all’intervento, sconsiglia di salire immediatamente sulla bicicletta da corsa. Ma Baroncini ha già iniziato a lavorare con i rulli e, probabilmente domenica o lunedì, dovrebbe tornare sull’asfalto anche se quasi certamente con una mountain bike che, provvista di ammortizzatori, dovrebbe attutire maggiormente le vibrazioni, non creando problemi con le viti che hanno ridotto la frattura al gomito. Se tutto dovesse seguire il giusto decorso, il corridore massese come sempre determinatissimo, dovrebbe essere in grado abbastanza rapidamente alle gare.

u.b.