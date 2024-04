Basket A2 femminile, andata dei playoff. Udine è troppo forte. Cestistica deve cedere

WOMEN UDINE

78

CESTISTICA SPEZZINA

66

(29-16, 47-37, 68-50)

WOMEN APU DELSER CRICH UDINE: Codolo ne, Ceppellotti ne, Bovenzi 10, Bacchini 4, Katshishi 16, Milani 23, Shash 2, Cancelli 4, Agostini ne, Bianchi, Casella ne, Gregori 19. All: Riga.

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi 10, Castelli, Cappellotto 5, Templari 10, Baldassarre 11, Moretti 8, Favre 16, Candelori ne, Guzzoni 6, Guerrieri ne, Ratti ne. All. Corsolini

Arbitri: Biondi di Trento e De Rico di Venezia

UDINE – La Cestistica Spezzina lotta, prova a rientrare in partita, ma alla fine deve cedere alla corazzata Udine, capolista del girone B di A2: al ’PalaCarnera’ finisce 78-66 per le padrone di casa, che si aggiudicano gara-1 dei playoff. Mercoledì 1° maggio in programma gara-2 al PalaMariotti (inizio ore 20), con le spezzine obbligate a vincere per portare la serie alla ’bella’. Udine parte meglio rispetto alle bianconere, che riescono però a rimanere a contatto finché non subiscono la sfuriata di Alice Gregori, che piazza tre triple nel break di 11-0 da parte delle friulane, per la prima spallata della gara che vale il 29-16 con cui si chiude il primo periodo.

Nel secondo quarto il distacco tra le due squadre è un elastico tra singola e doppia cifra, poi la Cestistica rosicchia qualcosa, riuscendo ad arrivare sul -3 (40-37). Un secondo parziale di Udine (7-0) manda le squadre all’intervallo lungo sul 47-37. Nella ripresa Spezia prova a riavvicinarsi, ma Udine allunga ulteriormente fino al +18 con cui si chiude il terzo tempo (68-50). Nell’ultimo periodo le bianconere cercano di rifarsi sotto, toccano il -10 con una tripla di Guzzoni (73-63), ma non riescono ad avvicinarsi ulteriormente, con Udine che amministra il vantaggio fino al definitivo 78-66. Per la Cestistica quattro in doppia cifra: Favre (16 punti), Baldassarre (11), Colognesi e Templari (10). Risultati andata playoff: Mantova-Treviso 54-59, Derthona-Bolzano 49-47, VillaFranca-Empoli 89-76, Matelica-Broni 76-62 Roseto-Selargius 79-65.