Basket A2 femminile. Cestistica tenta il colpo nella tana dell’Empoli

Un doppio impegno consecutivo in trasferta per tastare il polso alla Cestistica Spezzina, reduce da tre successi consecutivi che l’hanno portata al secondo posto in classifica. Piano piano la rosa di Coach Corsolini sta tornando al completo, solo Guzzoni dopo l’infortunio della prima giornata ne avrà ancora per un paio di settimane. La squadra sta crescendo come identità e condizione, le vittorie lo stanno a testimoniare e sono una bella iniezione di fiducia. Domani sera alle 21 le bianconere sono attese dalla trasferta a Empoli contro la Scotti, già battuta in precampionato al ’Torneo Siram’. Ma in campionato sarà ben altra musica. Dopo Empoli, sarà la volta della trasferta a Milano contro il Sanga la favorita numero 1 del campionato. Ma c’è tempo per pensarci. Lucia Missanelli, una delle più esperte, fa il punto della situazione. "Abbiamo avuto un approccio molto positivo in questo inizio di campionato, non era facile perché da inizio preparazione non siamo riuscite ad allenarci mai al completo, vistii tanti infortuni. Ora allenandoci insieme e al completo possiamo fare dei grandi passi in avanti.

Ora ci aspettano due trasferte difficili contro due ottime squadre costruite per fare bene e per vincere. Le affronteremo a testa alta, senza paura di nessuno e consapevoli dei nostri mezzi, perché in fondo se vogliamo parlare di sorpresa lo siamo state per gli altri, noi abbiamo sempre saputo le nostre capacità e la nostra forza". Martina Guzzoni spezzina classe 2006, è sulla via del recupero. "Mi manca tantissimo stare in campo. Iniziare il campionato così non è stato facile. L’infortunio ha avuto mille complicazioni, ma spero di essere in fondo. Le mie compagne sono strepitose, giocano ogni partita al massimo e non vedo l’ora di poter contribuire anche io". Le altre partite della 5ª giornata: oggi Moncalieri-Selargius, Cagliari-Giussano, Benevento- Torino, Basket Livorno-Milano, Costa Magnaga-Salerno, San Giovanni-Broni.

