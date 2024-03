Basket a2 femminile. Giara, che peccato. Il finale è amaro

Il cuore, grandissimo, non è bastato a un’encomiabile Giara che, priva di Gorjanacz, ha messo il cuore oltre l’ostacolo ed è andata ad un tiro dall’overtime. Ha vinto Matelica, sospinta da Gramaccioni, Poggio e Sanchez, ma quella contro l’Halley Thunder resta una prestazione da ricordare per le biancorosse, alle quali non è bastata la solita Siciliano, autrice di 31 punti, per centrare un successo che, guardando i 40’, sarebbe stato meritato. Alla fine è stato 72-75, le marchigiane sono partite meglio (11-20), ma Vigarano si è rifatta sotto ed è sempre stata attaccata alle ospiti. Al 18’ è 32 pari, con 16 punti di Siciliano. Il match si scalda in avvio degli ultimi 10’, a -20” Conte firma il -1 dalla lunetta, ma la tripla di Armillotta sulla sirena non entra.