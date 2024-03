Basket a2 femminile. Giara Vigarano in casa con Matelica

La Giara del coach Castelli è ormai pronta a ritornare davanti al pubblico amico: al Pala Vigarano, oggi pomeriggio (ore 18.30), le biancorosse ospiteranno l’Halley Thunder Matelica del coach Sorgentone, compagine attestata al sesto posto della graduatoria. Vigarano ha riabbracciato Minelli, reduce dall’esperienza più che positiva con l’Italia Under 20, ma solamente all’ultimo saprà se potrà contare sull’apporto di Gorjanacz, ferma in questi giorni a causa di noie a un polpaccio. Chi sarà sicuramente fuori in casa marchigiana è l’esperta Gonzalez, operata al ginocchio infortunato. L’Halley Thunder resta squadra pericolosa, che punta a un posto play off con i punti, oltre 13 a gara, di Gramaccioni; attenzione massima pure sulla lunga Poggio (11 punti e 10 rimbalzi di media), sull’esterna lituana Kraujunaite e sulla veterana Sanchez.