Basket A2 femminile. Halley Thunder, ecco i primi test di pre-season

La Halley Thunder prosegue la preparazione agli ordini di coach Sorgentone e, in vista dell’inizio del campionato di A2, si avvicinano i primi test di pre-season. Il primo appuntamento è in programma sabato 7 settembre a San Severino contro le Panthers Roseto nel "Memorial Greta Ortenzi". Poi, il secondo banco di prova è per sabato 14 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi con il San Giovanni Valdarno. Nel fine settimana 21-22 settembre, invece, la formazione matelicese parteciperà al torneo "Martin Cup 2024" a Martinsicuro assieme a Broni, Umbertide e ancora Roseto. Infine, sabato 28 le biancoblù restituiranno la visita al San Giovanni Valdarno: la trasferta toscana chiuderà la preparazione e da lì l’obiettivo sarà il campionato che inizierà domenica 6 ottobre con il derby in casa della Feba Civitanova.

m. g.