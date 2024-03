Basket A2 femminile. Più difficile del previsto. Cestistica soffre e vince

CESTISTICA SPEZZINA

55

STELLA AZZURRA ROMA

47

(11-13, 13-15, 13-6, 18-13)

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi 15, Castelli, Cappellotto 1, Templari 15, Baldassarre 4, Moretti 6, Carraro, Favre 14, Guzzoni. N.e. Candelori, Guerrieri, Ratti. All. Corsolini.

STELLA AZZURRA ROMA: Brzonova 11, Ndiaye, Frigo 4, Zangara 2, Schena 13, Garofalo 5, Sasso 12. N.e. Comandini, Vicentini, Pelka. All. Chimenti.

Arbitri: Guercio e Marinetti di Ancona

LA SPEZIA – Più difficile del previsto la vittoria della Cestistica Spezzina sul fanalino di coda Stellla Azzurra, arrivata al PalaMariotti per nulla intenzionata a recitare il ruolo di vittima sacrificale. Le capitoline mettono paura alle bianconere per buona parte della gara, per poi cedere alla rimonta di Colognesi e compagne. Stella Azzurra più vivace sin dalla sirena d’inizio, Spezia ribatte colpo su colpo: all’intervallo lungo ospiti avanti 24-28.

In avvio di terzo tempo la Cestistica cambia subito passo, difende meglio costringendo Roma a numerosi errori al tiro. La prima svolta del match sul 45-38 quando Sasso sbaglia due tiri liberi e sul rovesciamento di fronte Colognesi piazza la tripla, portando il vantaggio da un potenziale +5 al +10. Sembra finita ma la Stella Azzurra (pur utililizzando praticamente solo 6 giocatrici) rosicchia punti fino al +4, quando Favre e Templari la rimanda indietro sotto di 8. A 1’15“ dalla fine Sasso (tiro da 2 e libero) porta sul 52-47, Spezia riparte e Baldassarre pur stretta nella difesa ospite riesce a mettere dentro i 2 punti del 54-47.

Garofalo sbaglia il canestro facile facile che potrebbe riaprire la gara, chiusa definitivamente dal tiro libero di Colognesi.

Risultati. Selargius-Broni 36-67, Roma-Costa Masnaga 42-65, Carugate-Mantova 62-64, Derthona-Moncalieri 74-38, San Giovanni Valdarno-Giussano 70-57, Torino-Empoli 70-57.

Classifica: Derthona 42, Costa Masnaga 38, San Giovanni 36, Broni, Mantova 30, Selargius, Empoli 26, Cestistica Spezzina 24, Giussano 22, Torino 18, Roma 12, Carugate 8, Moncalieri 6, Stella Azzurra 4.