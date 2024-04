Basket a2 femminile. Vigarano in casa con coach Grilli

Sarà coach Carlo Grilli, a Vigarano già l’anno passato, quest’anno a Mirandola, a guidare la Giara del patron Marco Gavioli nell’ultima gara della regular season, fissata per stasera al Pala Vigarano, con palla a due alle 20.30. Avversaria delle biancorosse sarà la Posaclima Ponzano, certa già di un posto ai play off dopo il successo casalingo contro Bolzano. Chi invece deve ancora conoscere il proprio destino è la Giara, chiamata a centrare i play out, con avversaria la decima classificata dell’altro girone (una fra Torino e Giussano) a cominciare da sabato 27. Per esserne certi, Vigarano dovrà superare Ponzano, oppure confidare in un ko di Abano Terme contro Udine.