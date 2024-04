Basket, al via i play-out per la permanenza in serie C, con il CUS Pisa che ospita Carrara

Pisa, 19 aprile 2024 – Al via i play-out per la permanenza in serie C, con un colpo di scena iniziale per il Cosmocare CUS Pisa, che, nonostante abbia conquistato sul campo la miglior posizione di accesso agli spareggi per la permanenza in categoria, a causa di una discutibile (almeno nei tempi), penalizzazione di tre punti, per un ritardato pagamento, è stato declassato di un posto e, invece dell’attesa Synergy Valdarno, fanalino di coda dell’altro raggruppamento, incontrerà il Centro Minibasket Carrara, con cui ha sempre perso nella regular season. I PLAY-OUT - La sfida è al meglio delle cinque gare, con inizio sabato alle 21.15 al PalaCus. La squadra di Emiliano Vincenzini, reduce da un brillante girone di ritorno nella poule qualificazione D, che le è valso sul campo, ante penalizzazione, la miglior (quartultima) posizione negli spareggi per la salvezza, poi diventata terzultima, affronta la penultima dell’altro raggruppamento, con seconda gara sempre in casa il 24, terza in trasferta il 28, così come l’eventuale quarta l’1 maggio, mentre lo spareggio conclusivo, in caso di due vittorie a testa, si terrà a Pisa il 4 maggio. La perdente sarà retrocessa in divisione regionale 1, mentre la vincente spareggerà con la vincente tra Monsummano e Valdarno: la squadra che vincerà sarà salva, quella che perderà incontrerà analoga perdente della parte bassa del calendario, per un’altra permanenza in serie C. CMC CARRARA - CMC Carrara è una squadra che ha mantenuto l'ossatura dei giocatori che hanno disputato una bella stagione, nello scorso campionato di C Silver, sotto la guida di coach Bertieri. Il reparto guardie comprende il capitano Fiaschi, da sempre al CMC, playmaker esperto con punti nelle mani, quasi sempre in doppia cifra, insieme a Pipolo, Mancini e Russo. Più vicino al canestro Suriano Simoncini, Tedeschi e Sequani, molto fisici ma capaci anche di segnare dalla distanza, costituiscono un pacchetto non male per la categoria. Gli uomini di Bertieri, che hanno dominato i due incontri della prima fase con gli universitari, pur concludendo a pari punti il girone, hanno vinto una sola volta nella fase di qualificazione appena conclusa. CUS PISA COSMOCARE – I gialloblù del cherubino, dopo aver toccato il fondo nel proprio girone D di qualificazione per la salvezza, hanno inanellato, nel ritorno, tre successi in quattro gare. La squadra non ha ancora decisamente svoltato, ma è comunque reattiva, riesce a leggere meglio le gare, evitando i clamorosi infortuni, soprattutto difensivi, che ne hanno impedito la salvezza diretta. Sabato alle 21,15 al Palacus, Fiorindi e compagni cercheranno di iniziare bene l’avventura, consapevoli che il passaggio del turno, insieme al meccanismo dei ripescaggi, potrebbe garantire al CUS la partecipazione alla serie C anche per la prossima stagione.