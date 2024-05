Basket, al via il secondo turno dei play-out per la permanenza in C con CUS Pisa-Synergy

Pisa, 9 maggio 2024 – Dopo aver superato al primo turno CMC Carrara in quattro gare, il Cosmocare CUS Pisa inizia, sabato in casa contro Synergy Valdarno, il secondo turno dei play-out per la permanenza in serie C. Molto più tranquilla del mese scorso, la compagine allenata da Emiliano Vincenzini fa infatti parte di un poker di quattro squadre, tra cui solo una retrocederà e avrà comunque titolo per eventuali ripescaggi nella serie C della prossima stagione. SYNERGY VALDARNO – La formazione di Valdarno, allenata da coach Stefano Baggiani, presenta un mix di esperienza e gioventù, con un terzetto di giocatori esperti, contornati da giovani talentuosi. L’atleta più conosciuto è il trentacinquenne Quaglia centro di 2,08, con trascorsi importanti in A2, negli ultimi anni in B, prima di approdare in Toscana, lo scorso anno in C Gold a Legnaia. In questa stagione sta viaggiando con una media a due digit, risultando il punto di riferimento valdarnese sotto i tabelloni. In zona doppia cifra anche il play ventottenne Innocenti, da sempre alla Synergy, dove è cresciuto ed è tornato dopo esperienze in categoria in Emilia e Toscana, il ventisettenne capitano Bianchi, la guardia Ceccherini, al nono anno in squadra, ed i giovani Coppi, Morandini e Mancini, a comporre un roster che ha vinto quattro sole volte nel corso della regular season, classificandosi all’ultimo posto, ha mantenuto la stessa posizione anche nel successivo girone per la salvezza, vincendo una sola volta, per poi dare il meglio di sé ai play-out, in cui ha eliminato in tre gare secche il più quotato Monsummano. COSMOCARE CUS PISA – Il quintetto universitario, che aveva disputato la poule salvezza in condizioni critiche, risalendo la china con un ottimo girone di ritorno, ma subendo una penalizzazione di tre punti proprio alla vigilia dei play-out, ha disputato un primo turno complessivamente convincente, riuscendo a fare a meno dell’infortunato Buzzo, così come nella regular season aveva dovuto rinunciare a capitan Siena. Il roster pisano, ha saputo stringersi intorno a Fiorindi, Quarta, Carpitelli, Spagnolli, Giannelli e Cosci, per superare nettamente e con merito Carrara, che pure si era sempre imposta nella prima fase, dimostrando sempre compattezza e gioco di squadra anche nei momenti di difficoltà. Sabato 11 al PalaCUS, alle 18,30, i ragazzi di Vincenzini sono chiamati a partire bene, per capitalizzare al massimo le prime due gare della sfida, consapevoli di aver finora già vinto due volte con Synergy.