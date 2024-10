Basket, al via in serie C a Viareggio la Pallacanestro Femminile Pisa

Pisa, 16 ottobre 2024 – Esordio per la Pallacanestro Femminile Pisa nel campionato di serie C: le ragazze del confermato coach Stefano Zari giocano il primo match della stagione sul campo tradizionalmente ostico della Pallacanestro Femminile Viareggio.

IL CAMPIONATO - Il campionato di serie C prevede la disputa di un girone a 12 squadre, insieme a Montecatini, Prato, Grosseto, Porcari, Castelfiorentino, Viareggio, Affrico Firenze, Baloncesto Firenze, Pallacanestro Firenze e Ficeclum Fucecchio: al termine della regular season, le squadre classificate ai primi otto posti saranno ammesse ai play-off per la promozione in serie B di due formazioni. Le ultime quattro squadre della stagione regolare prenderanno parte ai play-out per la retrocessione in Promozione di una squadra.

PF PISA – Reduce da due stagioni in crescendo, in cui è arrivata a disputare lo spareggio per la serie B, perso con onore contro Laurenziana Firenze e, con la Pallacanestro Firenze, la PF non è stata all’altezza del recente passato nel campionato 2023-24, che le biancorosse hanno chiuso con una tranquilla salvezza, dopo aver fallito l’accesso alla fase per la promozione. La compagine di Laura Guerrini ci riprova quest’anno, sempre con Stefano Zari al timone, coadiuvato da Carlo De Filippis, partendo dalla conferma quasi completa del roster della scorsa stagione con due rientri, Chiara Sgorbini, dal Jolly Acli Livorno in B, Trisha Edu Mengue dal Viareggio e le nuove Alice Turco, Francesca Filippini ed Eleonora Parenti, giovanissime ma già con frequentazioni in serie C e B.

L’ESORDIO - Le biancorosse avranno un impegnativo banco di prova nel match in programma sabato a Viareggio, contro una squadra tradizionalmente ostica, che nello scorso anno si è imposta sia all’andata sia al ritorno. Le rivali, ben guidate da Giannelli, si sono rinnovate e ringiovanite molto e Benedettini e compagne si giocheranno i due punti senza timori reverenziali. “La squadra quest’anno è molto migliorata e cresciuta -commenta coach Zari- e in precampionato ha già fatto vedere cose promettenti sui piani della tecnica e della tattica. Andiamo a Viareggio con l’intenzione di avere un approccio mentale più da squadra senior, in vista di un campionato equuilibrato, in cui abbiamo l’obiettivo, chiaro e raggiungibile, di arrivare ai play-off”.