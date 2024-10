Basket, all’esordio in casa GMV e CUS Pisa in Divisione Regionale 2

Pisa, 17 ottobre 2024 – Seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 2, che vede CUS Pisa Cosmocare, GMV e IES Sport Pisa inseriti nello stesso girone: GMV e CUS Pisa esordiscono in casa, rispettivamente sabato alle 20,30 al PalaSartori di Ghezzano con la quotata Valdera e domenica, alle 20,30, in Via Chiarugi con La Cisa Service Pontremolese, mentre la IES Sport Pisa fa visita alla forte BCL Lab Lucca.

GMV – La società di Ghezzano ha espugnato, a Livorno, il campo della Polisportiva Chimenti, superando un momento di crisi iniziale, lottando punto a punto fino al terzo periodo, per poi dare gas e travolgere i padroni di casa nel quarto. I ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli sono ora attesi da una verifica importante, in casa con Valdera, squadra fisica con giocatori esperti come Fagiolini, Ruberti, Gorini e Meucci, che nello scorso turno si è sbarazzata agevolmente di Lucca: si preannuncia un match combattuto con la leadership provvisoria in palio.

IES SPORT – I ragazzi di Campani sono reduci da un successo schiacciante in casa con Piombino, al termine di un match sempre in controllo, che ha visto il vantaggio pisano, già a due cifre al riposo (31-19), crescere nella ripresa quando Raimo e compagni hanno spinto sull’acceleratore, bissando quasi gli avversari al fischio finale (79-43). La prova corale dei biancocelesti, tutti a punti, avrà una verifica importante, sabato sul campo della forte BCL Lab Lucca, intenzionata a far dimenticare la sconfitta nella gara inaugurale, sul campo della quotata Valdera.

CUS PISA – La rosa del team universitario, sempre targato Cosmocare, guidata dal neo coach Simon Giorgio La Pietra, è quella più giovane e sicuramente meno esperta tra le compagini pisane. Battuti al Pala Bastia dalla Liburnia Livorno di Ristori, Bonciani, Pardini, Stolfi e Venditti, Benfratello e compagni hanno la possibilità di rifarsi davanti al proprio pubblico contro La Cisa Pontremolese, che ha pure perso nella prima giornata con Versilia. La squadra della lunigiana, per la prima volta in un girone toscano, si è molto rinnovata e rafforzata e non è da sottovalutare.