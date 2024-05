Basket. Altro ko per il Versilia. Arcidosso passa di misura Il Versilia Basket subisce un'altra sconfitta nel girone playoff di Terza Divisione maschile, con 4 ko su 5 partite giocate. La squadra ha perso contro Arcidosso e Follonica si posiziona al primo posto in classifica. La Sei Versilia Pallacanestro Femminile Viareggio chiude al terzo posto in Serie C femminile.