Basket B donne. Trombetti e Vettore, la Bsl va. Il Peperoncino ko in casa

Vince la Bsl San Lazzaro, cade il Peperoncino. La prima sfide dell’anno si chiudono in modo agrodolce per le due bolognesi del basket donne serie B.

Un’eccellente Bsl che alla palestra Rodriguez batte 69-44 la Vis Rosa Ferrara e saluta nel migliore dei modi Adelaide Nanni in partenza per motivi di studio per l’Australia. Le biancoverdi di Paolo Dalè dominano il confronto prendendo subito la testa (22-11 al 10’, 36-23 all’intervallo).

Il tabellino: D’Agnano 12, Trombetti 12, Vettore 11, Villa 10, Marchi 10, Campalastri 10, Grandi 2, Marchetti 2, Nanni, Accini.

Sconfitta interna per il Peperoncino che alla palestra di Mascherino cede 61-69 allo Scandiano. A un primo quarto di equilibrio chiuso sul 20-23 con il Peperoncino che trova buoni canestri, fa seguito una seconda frazione in cui la zona delle reggiane mette in difficoltà le ragazze di Massimo Annunziata.

Il tabellino: Ragazzini 5, Secchiaroli 12, Bardasi 3, Rorato, Bernardini 15, Mandini, Farina 4, Mannucci 2, Venturi 1, Ferrari 4, Grandini 13, Ampollini 2.

La classifica: Cavezzo 28; Puianello 22; Valdarda 20; Cesena, Castel San Pietro, Rimini e Piumazzo 18; Bsl San Lazzaro e Valtarese 14; Faenza e Scandiano 10; Peperoncino 6; Parma 4; Ferrara 2; Forlì 0.

Filippo Mazzoni