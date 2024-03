Basket b femminile. Happy a Cavezzo per la sfida cruciale

Gara cruciale nel campionato dell’Happy, quella di oggi. Le ragazze di Maghelli sono infatti attese a Cavezzo (ore 20.30) per la seconda giornata di ritorno del girone verde, quello che lancia verso i concentramenti playoff. All’andata le emiliane sbancarono la Carim in quella che fu la sconfitta probabilmente più bruciante di questa fase (53-67). Ora, con la Ren-Auto avanti in classifica, un colpo in trasferta avrebbe valore doppio e lancerebbe definitivamente la squadra come una delle candidate principali al passaggio del turno. Obiettivo numero uno dell’Happy è contenere in qualche modo Marta Verona, stella incontrastata di Cavezzo che sfiora i 20 punti di media e crea anche per le compagne.