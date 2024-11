Basket - "B" femminile. Le Mura cerca riscatto. Oggi arriva il Costone

Dopo la sconfitta contro il Sisas Perugia, il Green Le Mura Spring, cerca riscatto oggi, alle 18.45, al "Palatagliate", nella sfida contro Costone Siena. E proprio a questo punto si inizia a capire quali sono le forze di questo campionato, con la coppia in vetta, formata delle pistoiesi di Nicobasket e Perugia. Ma il Green Le Mura Spring è subito dietro, all’inseguimento. Le biancorosse sono la migliore difesa del torneo, con una media di 48,4 canestri subiti per gara, mentre, per quanto riguarda l’attacco, sono il miglior secondo, con una media di 60,6 punti a gara. Al "Palatagliate", oggi, arriva il Costone Siena, roster terz’ultimo in classifica, con appena due vittorie all’attivo.

"Questa è una squadra che ha ampi margini di miglioramento – ha commentato coach Ferretti –, perché ha grande disponibilità al sacrificio; è una squadra che si aiuta in ogni circostanza, sia quando siamo avanti nel punteggio, che quando siamo indietro. Dobbiamo migliorare l’approccio alla partita ed essere aggressive dall’inizio. Invece sono quattro partite che lasciamo il primo quarto alle avversarie e poi dobbiamo rincorrere".

"Detto questo – aggiunge il tecnico – , le ultime partite hanno mostrato che possiamo giocarcela con tutte, senza, però, per questo, deconcentrarci, perchè oggi ci aspetta una partita contro una squadra che verrà qua per fare la partita e noi non dobbiamo assolutamente dare loro questa occasione, ma giocare come abbiamo sempre fatto".

A dirigere il match tra Green Le Mura Spring e Costone Siena saranno Enrico Liverani di Livorno ed Azzurra Benenati di Cecina.

Alessia Lombardi