Basket b femminile. Vis Rosa ancora al tappeto in casa

Non riesce il colpo alla Istituti Polesani Vis Rosa nonostante la discreta partita giocata contro la più quotata Valtarese. Al Palapalestre finisce 60-71, e le giovani biancazzurre incassano così la tredicesima sconfitta in campionato su quattordici partite disputate. La gara è equilibrata e si decide solo nella ripresa, dopo un primo tempo in cui la Vis Rosa ha venduto cara la pelle, avanti per buona parte del primo quarto (14-13 al 10’) ed ancora in partita all’intervallo lungo sul 30-37 in favore delle avversarie. Nella terza frazione la spallata decisiva, con la Valtarese che trova la doppia cifra di vantaggio e la conserva fino alla sirena finale. Per la Vis Rosa comunque buoni spunti in vista del recupero di domani sera contro il fanalino di coda Libertas Rosa Forlì, gara da vincere ad ogni costo.