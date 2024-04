Basket B interregionale, il presidente Ramini: "Dal 7 maggio cominceremo a pianificare la prossima stagione». L’Olimpia cade in casa e guarda già al futuro

Olimpia Castello

63

Unica Bergamo

81

OLIMPIA CASTELLO: Masrè 4, Costantini 10, Castellari 3, Ferdeghini, Grotti 10, Gianninoni ne, Dieng ne, Adeola 2, Galletti 8, Casanova, Torri 7, Zhytaryuk 19. All. Giordani.

UNICA BERGAMO: Morelli 11, Gandoy 9, Cane 22, Bertoncin 7, Bogunovic 2, Rota 15, Nespoli 7, Leoni, Carparelli 3, Renella, Picarelli, De Martin 5. All. Albanesi.

Arbitri: Bergami e Gaudenzi.

Note: parziali 16-22; 29-46; 49-59.

Titoli di coda della seconda fase di Interregionale e un filo d’amarezza nelle bocche della Vifermeca Olimpia Castello, che si congeda dal campionato con la sconfitta casalinga contro l’Unica Bergamo.

"Nel complesso la partita è andata bene – racconta il presidente ‘Max’ Ramini –. Noi eravamo un po’ limitati viste le assenze di Dieng e Gianninoni, che erano comunque seduti in panchina per l’ultimo saluto al nostro pubblico".

Ora due settimane di pausa per i castellani, che si concederanno una vacanza prima di cominciare a imbastire la prossima annata. "Per il momento ci prendiamo fino al 7 maggio di pausa, poi torniamo ad allenarci due volte a settimana cominciando ad analizzare qualche situazione. Da lì cominceremo a capire come sarà la prossima stagione".

Le altre gare: Piadena-Montebelluna 68-77, Sansebasket Cremona-Monfalcone 71-58, Bologna 2016San Bonifacio 84-87.

La classifica: Montebelluna 20; Bergamo e Sansebasket Cremona 18; Bologna 2016 e San Bonifacio 14; Olimpia Castello 12; Monfalcone e Piadena 8.

Giacomo Gelati