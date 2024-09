Basket - "B» maschile. Bcl abbatte la Legnaia. Un inizio con il botto

BCL

91

OLIMPIA LEGNAIA

68

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Brugioni, Lippi 12, Dubois 16, Barsanti 10, Simonetti 10, Tempestini 6, Del Debbio 16, Pierini 4, Candigliota, Trentin 16. All.: Olivieri.

OLIMPIA LEGNAIA: Landi 2, Pediconi 2, Isaia, Merlo 6, Lastrucci 2, Bruno 6, Scali 9, Stoch 5, Nessi 19, Nepi 13, Senghor 1, Pieri 3. All.: Lelli.

Arbitri: Rossetti e Cavasin.

Note: parziali 21-19, 41-36, 74-47.

LUCCA - Buona la prima, con le nuove maglie. Bcl supera Olimpia Legnaia all’esordio in questa seconda stagione in "B" interregionale. Match duro, come prevedibile, con i fiorentini, affidati a coach Lelli, dopo anni di guida tecnica di Zanardo. Un team ben bilanciato in attacco, con tiratori mortiferi come Merlo, Nepi, Isaia e Scali. Ci sono, poi, Stoch, Pieri e Del Secco, molto bravi ad attaccare dal palleggio. L’asse play-pivot, composto da Nessi e Bruno, garantisce buoni passaggi e solidità sotto i tabelloni. Insomma, una squadra completa. Spazzata via, però, nella ripresa dai biancorossi.

Dai blocchi di partenza scatta meglio l’Olimpia che piazza un 10-0 preoccupante, ma, stile montagne russe, arriva un controbreak di 15-2, suggellato da una tripla di Lippi: 15-12 all’8’. I biancorossi attaccano bene la zona dei gigliati; Lippi ancora a segno, ma risponde Stoch, con canestro più fallo: 21-19 al termine del primo periodo.

Nel secondo Bcl cerca la prima fuga: 27-21 al 12’. Ma Nessi (con la "N", ma in alcune giocate cestistiche sembra quello con la "M" del Barcellona Calcio), piazza due centri che valgono il 27-25. E’ un braccio di ferro che regna sovrano. Del Debbio, due volte, dai 6.75 colpisce di nuovo: 33-26. La Olivieri band paga dazio all’assenza di Vignali (che, in pratica, non si è mai visto per un problema a un tendine) e con Simonetti a mezzo servizio per qualche acciacco. Ma per i padroni di casa funziona tutto: nelle due metà campo, maanche in difesa, con una "2-3" che blocca i gigliati: 37-28 al 17’. Il back court lucchese è ok, con Barsanti, Del Debbio e Lippi in grande spolvero. Olivieri prova il quintetto basso. Una parabola strana di Merlo sulla sirena regala ai fiorentini il 36-41. Più cinque Lucca all’intervallo lungo.

Nella ripresa non c’è storia: Bcl abbatte la... Legnaia; triple di Del Debbio e Dubois, al 25’, che portano il punteggio a 62-42. I fiorentini affondano: 72-43 al 29’, massimo vantaggio 89-57 al 36’. E’ il game over. Barsanti e compagni intascano il primo successo stagionale. Sabato prossimo, alle 19, secondo impegno, assai difficile, a Cecina.

Massimo Stefanini