Basket - "B" maschile. Bcl, mission impossible

In trasferta, in casa della capolista che, a domicilio, ha sempre vinto e che è reduce da sei vittorie consecutive. Compito proibitivo per Bcl che, con Vignali out (foto a sinistra) e Trentin in forse (foto a destra), per la nona giornata, è chiamato all’impresa al "Palalazzeri" di Empoli contro Computer Gross, marchio che sponsorizza anche l’Empoli Calcio. Se aggiungiamo che Barsanti e compagni dovranno affrontare la miglior difesa del campionato, insieme alla franchigia di Arezzo, abbiamo il quadro completo delle difficoltà che dovranno affrontare, questa sera, ore 21 (arbitri Zanzarella di Siena e Russo di Firenze).

La compagine allenata da coach Olivieri è, attualmente, nel gruppone, a quota 10 (5 vinte e 3 perse) che insegue Empoli, insieme alle due senesi, Mens Sana e Costone, San Miniato e Arezzo. Quella di stasera è la prima di tre gare in otto giorni. Sì, perché, mercoledì 20 novembre, al "Palatagliate", ci sarà il turno infrasettimanale contro Costone Siena; poi chiusura del girone di andata in quel di Arezzo, domenica 24 novembre.

Intanto Olivieri pensa solo all’Empoli. "La compagine allenata da Valentino – afferma il coach biabncorosso – sta dimostrando una solidità di gran lunga superiore a tutte le altre in questo momento. A parte il record che parla da solo (sette vittorie e solo una sconfitta), giocano veramente a un livello un gradino sopra tutte le altre: sia dal punto di vista tecnico-tattico che, soprattutto, sotto il profilo fisico. Hanno valorizzato il gruppo e il lavoro fatto l’anno scorso, confermando in toto il roster e hanno inserito un “cecchino” come Maric al posto di Cerchiaro. Questo permette loro di giocare in un sistema dove i giocatori si conoscono a memoria, con Rosselli che gioca meno minuti rispetto allo scorso campionato, ma molto più di qualità; aspetto che, per gli avversari, è davvero preoccupante.

"Giocare in casa loro – conclude Olivieri – è molto difficile. Il fattore campo si fa sentire moltissimo. Il nostro obiettivo è di esprimere il nostro basket contro un avversario di altissimo livello. Ci siamo preparati a dovere; c’è qualche acciacco da smaltire. Dovremo mettere in campo personalità e determinazione. In questo torneo niente è scontato: in ogni partita è necessario meritare di vincere".

