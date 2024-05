Basket - "B" maschile. Bcl: il sogno si sgonfia

AZ PNEUMATICA

84

BCL

79

AZ PNEUMATICA SARONNO: Canton, Ugolini 13, Negri 19, Quinti 13, De Capitani 5, Nasini, Mariani, Pellegrini 25, Tolotti, Beretta 9, Motta, Figini. All.: Biffi.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 10, Barbieri, Lenci, Lippi 5, Barsanti 3, Simonetti 3, Tempestini 15, Del Debbio 21, Brugioni, Pierini 4, Trentin 18. All.: Olivieri.

Arbitri: Pirazzi di Vercelli e Giuliani di Pavia.

Note: parziali 15-10, 36-33 62-58.

SARONNO - Mancò la fortuna, non il valore. E’ la frase coniata per la battaglia di El Alamein. Sportivamente parlando e traslando quel concetto per una partita di basket, è proprio quello che è successo ai biancorossi al "Palaronchi", dove i lucchesi hanno dimostrato di essere stati alla pari con i quotati avversari, testa di serie numero uno del seeding stile tabellone tennistico e costruiti per ritornare in "B" nazionale. Passano i varesini, dunque, che se la vedranno con la vincente dello spareggio tra Riso Scotti Pavia e Stosa Cucine Virtus Siena. Ancora Lombardia contro Toscana.

Due vittorie nette casalinghe per questa serie; nella terza, invece, equilibrio massimo fino agli ultimi secondi.

Peccato. Non sono bastati un super Del Debbio e un Trentin formato serie "A". Il film della partita è costituito anche da frame particolari: un paio di tiri che sono entrati ed usciti girando sul ferro, poco... ricettivo. Immagini che gireranno nei meandri della memoria dello staff, dell’ambiente e di quei tifosi che si sono recati a sostenere la squadra di coach Olivieri.

In avvio squadre sempre a contatto: 8-7 al 7’ e 11-10, con molte conclusioni sbagliate.

Tensione palpabile ed è normale che sia così. Negri e Pellegrini, MVP, conducono il team di coach Biffi sul +10; ma Tempestini e Trentin non ci stanno e riescono a ricucire. E’ una montagna da scalare.

Dopo l’intervallo lungo, Negri sigla il 58-52, ma i lucchesi replicano colpo su colpo. Il finale è ricco di pathos. A 120 secondi dal termine è parità a quota 76. Trentin, da sotto, viene fermato fallosamente e, dalla lunetta, riporta in vantaggio Bcl. Ma Beretta la infila da tre: 79-78 per i padroni di casa.

Qui lo sliding doors decide che a vincere sarà Saronno: Trentin ci prova e la palla va in gita sui ferri per uscire beffardamente. A 28 metri di distanza Pellegrini scolpisce l’81-78 al 39’. Tempestini, dalla linea della carità, fa uno su due a 40 secondi dalla fine: 81-79. La martellata finale l’assesta ancora Pellegrini a 30 secondi dal termine.

Saronno vince e passa il turno, Lucca finisce la stagione che è stata senza dubbio positiva in "B" Interregionale. Prima la salvezza, poi i play-off "Silver" e quelli per la cadetteria nazionale.

Adesso, per il presidente Benigni e per tutto il consiglio, un’estate di tempo per decidere se provare la scalata a traguardi sempre più importanti. Ma, naturalmente, adesso ci sarà una lunga pausa di riflessione e di valutazione per poter programmare al meglio i progetti per questo futuro.

Massimo Stefanini