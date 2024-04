Basket - "B" maschile. Bcl non è... Pneumatica

AZ PNEUMATICA

81

BCL

65

AZ PNEUMATICA SARONNO: Bianchi 2, Ugolini 2, Negri 7, Quinti 19, De Capitani 9, Nasini 4, Mariani, Pellegrini 13, Romanò 7, Beretta 18, Figini. All.: Biffi.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 2, Burgalassi 13, Barbieri, Lenci 2, Lippi 14, Barsanti 6, Simonetti 8, Tempestini 5, Del Debbio 3, Brugioni, Pierini 4, Trentin 8. All.: Olivieri.

Arbitri: Toffali di Monza e Invernizzi di Pavia.

Note: parziali 17-13, 42-22, 65-47.

SARONNO - Trasferta all’amaretto per Bcl in gara uno dei quarti di finale dei play-off che conducono alla "B" nazionale. Tutto o quasi si decide con il parziale di 25-9 per i lombardi nel secondo quarto che ha spezzato l’equilibrio del primo. Anche gli altre tre periodi sono stati caratterizzati da una sostanziale parità. Infatti il -16 finale, guarda caso, è lo stesso gap del secondo quarto. I varesini non si discutono, ottimo team, franchigia costruita per altre categorie. Si sapeva che sarebbe stata difficile.

La partita. Primi 10’ dove le due compagini si equivalgono. Poi la "Biffi band" ha preso le misure all’attacco biancorosso, non lasciandogli un solo tiro pulito. La difesa dei padroni di casa è asfissiante, costringendo Barsanti e compagni a commettere errori, perdendo diversi palloni e ostacolando, sotto canestro, i biancorossi, di fronte ad un rebus irrisolvibile per tentare di realizzare punti.

Se la difesa del Saronno fa bene il suo lavoro, l’attacco lo fa ancora meglio: fino al 19-16 i ragazzi di Olivieri riescono a stare in scia; poi l’AZ allunga fino a scavare un solco da più 20 al termine del secondo quarto.

La ripresa inizia con la truppa di coach Olivieri che ci prova, recupera cinque lunghezze, ma Negri e compagni non stanno certo a guardare e replicano sempre, mantenendo il vantaggio acquisito. I biancorossi, con Lippi e Burgalassi, migliori marcatori, lottano fino al 40’, ma è difficile e, al 30’, sono solo due le lunghezze mangiate agli avversari. Negli ultimi 10’ non cambia molto e Saronno amministra aggiudicandosi gara uno.

Mercoledì 1° maggio, alle 19, si ritorna sul parquet al "Palatagliate" per gara due. Vincono di misura anche Quarrata a Empoli e, a sorpresa, Cecina con Casale.

Massimo Stefanini