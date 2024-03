Basket - "B" maschile. Bcl, operazione Gallarate

Ritmi da NBA, quella al di là dell’oceano (del resto le "divisions" e le "conference" territoriali sono state copiate da loro), con Bcl che si rimette sul bus con destinazione Gallarate, dove, questa sera, alle 21 (arbitri D’Errico e Ferrero Regis di Torino), affronta la formazione lombarda, già battuta all’andata 86-74 (occhio anche alla differenza canestri).

Un successo rimanderebbe i varesini a meno quattro e con il 2-0 a favore per la truppa di Olivieri (foto a sinistra). In classifica, infatti, comanda Quarrata a 14, con Spezia (in vantaggio nei confronti diretti con Bcl) e Lucca a 12; Derthona, Gallarate, Borgomanero 10; Arezzo 8; Campus Varese 4 (l’unica che sembra tagliata fuori dai primi due posti che garantiscono l’accesso ai play-off per la "B" nazionale). Quarrata sarà di scena a Borgomanero, Spezia a Varese; chiude Derthona-Arezzo. Un girone molto equilibrato che sarà deciso da un dettaglio.

Gallarate è, praticamente, una squadra "seniores" al pari del Bcl, l’unica delle quattro piemontesi con un’età media di 29 anni, motivo che permette a Barsanti e compagni di rapportarsi meglio, rispetto alle giovanissime squadre incontrate.

Coach Olivieri commenta: "La classifica è cortissima; la vittoria sarà fondamentale per continuare ad ambire alle prime due posizioni. All’andata facemmo una delle migliori prestazioni, con un secondo tempo molto solido in difesa. Chi è più continuo e fa le giocate giuste porta a casa il risultato".

"Con un allenamento a disposizione – aggiunge il tecnico – , ci concentriamo a dare solidità alla nostra identità di gioco, sia in attacco che in difesa. Ora, più che mai, conta la qualità di come si applicano i concetti di gioco. E il nostro obiettivo sarà di fare una partita attenta e determinata per quaranta minuti".

Nel frattempo ottima notizia in casa biancorossa: Matteo Lenci (foto a destra), che ha disputato la "Junior Euroleague" con la maglia della Virtus Bologna, è stato convocato nella Nazionale Under 17 e parteciperà al primo raduno azzurro a Caorle (Venezia) da oggi al 29 marzo, in vista del mondiale di categoria che si svolgerà a Istanbul dal 29 giugno al 7 luglio. "Con molto orgoglio – si legge in una nota – tutto il club augura al ragazzo di ben figurare per vestire la maglia azzurra".

Massimo Stefanini