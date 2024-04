Basket - "B" maschile. Bcl riparte da Saronno

Si è lavorato affinché sia una trasferta... dolce. Nella patria del celebre amaretto, ormai un brand nazionale, questa sera, ore 21, al palasport "Monsignor Ronchi" di Saronno, gara uno dei quarti di finale per la "B" nazionale tra i padroni di casa della AZ Pneumatica e Bcl. La prima, i varesini, contro l’ottava, i lucchesi, tra le qualificate di playoff "Gold" e "Silver", in una formula davvero complicata.

Nemmeno il tempo di godersi l’impresa della qualificazione e si sale di livello. I lombardi, già in "B" in passato, cercano il salto di qualità e non sarà facile, ma Bcl ha già dimostrato che se la può giocare con tutti. Anche se questa volta fino all’ultimo avrà in dubbio Trentin e Tempestini. I numeri, sinora, spiegano come sia così. Nei play in "Silver-Gold" il maggior numero di punti fatti è del Cecina con 702; secondo posto per il Bcl, con 690 punti; terzo posto Saronno con 673; a seguire tutte le altre. 690 è un numero confortante per il Bcl che lo pone tra gli attacchi più prolifici del campionato; va un po’ meno bene in difesa, ma non così distanti dai numeri del Saronno. Sono 617 i punti che la Robur Saronno ha incassato e 653 quelli che, invece, ha preso il Bcl.

Numeri che rendono le due franchigie quasi complementari: una difesa migliore dell’attacco per Saronno e l’esatto contrario per Bcl, non evidenziando fattori così dominanti o deficitari né in una né nell’altra squadra. Sempre scartabellando, viene fuori che la squadra di coach Biffi, quando si è confrontata con le toscane, ha faticato molto di più per portare a casa i due punti. La differenza canestri con gli avversari si è ridotta tantissimo in confronto a come chiudeva le partite nella prima fase, vincendo quasi tutti i confronti e aggiudicandosi la prima posizione dei play "Gold".

Sono più che sufficienti questi pochi dati per collocare Saronno tra le squadre più forti ed attrezzate del campionato, una franchigia che apertamente mira a fare il doppio salto in "B" nazionale: lo scorso anno era in "C" Gold, quest’anno in "B" interregionale e, ad oggi, con il gran lavoro fatto, ha messo giù solide fondamenta sulle quali poggiarsi per salire ancora di categoria.

In casa Bcl non si nasconde la tentazione di provare a fare lo sgambetto alla Robur.

Massimo Stefanini