Basket - "B" maschile. Bcl sgonfia la Pneumatica

BCL

97

AZ PNEUMATICA

79

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 16, Barbieri 2, Lenci, Lippi 5, Barsanti 16, Simonetti 7, Tempestini 12, Del Debbio 2, Brugioni 2, Pierini 19, Trentin 16 All.: Olivieri.

AZ PNEUMATICA SARONNO: Ugolini 8, Negri 4, Quinti 20, De Capitani 10, Nasini 13, Mariani, Pellegrini 10, Romanò 3, Beretta 9, Figini 2. All.: Biffi.

Arbitri: Marinaro di Pisa e Parigi di Firenze.

Note: parziali 27-18, 45-43, 73-65.

LUCCA - Un secondo tempo celestiale ha annichilito Saronno. Ma nessun lucchese, sul 39-40, ultimo vantaggio lombardo con Negri, ha creduto soltanto per un secondo di perdere. Il talento di alcuni giocatori ospiti, Quinti su tutti, ha tenuto a galla la formazione di coach Biffi che, però, nella ripresa, è affondata. I biancorossi, infatti, hanno sfoderato una prestazione davvero maiuscola. Un dominio sui due lati del campo e non solo nei fondamentali come difesa ed attacco, ma anche in intensità, determinazione, voglia di imporsi. Tutte caratteristiche che non finiscono nel referto e nei tabellini, ma che, nella pallacanestro, incidono, eccome.

I ragazzi allenati da coach Olivieri devono aver preso alla lettera il fatto che fosse la "gara della vita". Ora ce ne sarà un’altra, domani sera, alle 21, nello spareggio al "Palaronchi". Ma, in gara due, ha funzionato tutto. Infliggere un quasi... centello alla miglior squadra dei play-off, (è testa di serie numero uno), non è impresa da tutti i giorni.

Dopo un primo tempo equilibrato, Barsanti e compagni hanno messo il sigillo sul match che, comunque, è stato in bilico fino al 30’. Poi il gap è volato anche oltre i venti punti, fino al 97-79 finale. Cinque in doppia cifra: con Barsanti, Burgalassi, Trentin e Tempestini super. Fuori categoria Pierini: il migliore sul parquet. Ha spaccato la partita nel momento decisivo. Ma tutti hanno portato il classico mattoncino.

Saronno non va sottovalutata: c’è in palio il passaggio del turno che, per Lucca, sarebbe un traguardo straordinario; per i varesini quasi un obbligo, visto che erano partiti per riconquistare la "B" nazionale. Quindi avranno un pizzico di pressione in più. La vincente di domani affronterà la vincente di gara tre tra Pavia e Virtus Siena, anche loro sull’1-1.

Massimo Stefanini