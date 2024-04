Basket - "B" maschile: missione compiuta. Bcl si laurea al College e va alla poule finale

BCL

101

COLLEGE

85

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 10, Barbieri, Lenci, Lippi 7, Barsanti 13, Simonetti 8, Tempestini 18, Del Debbio 20, Brugioni, Pierini 16, Trentin 9. All.: Olivieri.

COLLEGE BORGOMANERO: Trucchetti 2, Pettinaroli 11, Benzoni 11, Ferrari 26, Osa 2, Fedorenko, D’Amelio 9, Zanetti 1, Bazan 7, Broggi 4, Barzon, Pillastrini 2. All.: Di Cerbo.

Arbitri: Zanzarella e Forte di Siena.

Note: parziali 28-23, 50-51, 75-72.

LUCCA - Alla fine i sogni si avverano. Bcl ottiene il pass per i play-off "Gold" che conducono alla "B" nazionale. Affronterà Saronno. Non solo: i biancorossi superano Borgomanero e fanno il loro dovere, aggiudicandosi l’ultima partita del gironcino dei play-off "Silver", ma ottengono un regalo strepitoso dalla Tarros Spezia, incappata in un clamoroso harakiri in casa con Gallarate.

I lombardi erano motivati, perché una piccola speranza ancora l’avevano in caso di arrivo a tre (con Bcl sconfitta) e successo di +17 (guarda caso il finale è stato 79-96 per i varesini). Ma non c’è stata necessità di fare troppi conti. Sia al "Palatagliate" – con la vittoria contro una volonterosa Borgomanero – , sia a qualche chilometro di distanza, con i liguri mai in partita contro Gallarate.

Si dovevano verificare queste due condizioni affinché la truppa di coach Olivieri passasse alle fasi finali e tutto si è puntualmente avverato. Una qualificazione che, ad un certo punto, sembrava essere stata messa in discussione da tre ko consecutivi; ma Barsanti e compagni hanno ripreso il binario giusto in tempo per togliersi questa soddisfazione. Step by step, cantava Eddie Rabbitt: prima la salvezza, poi i play-off "Silver", ora quelli per la "B" nazionale.

Match non semplice, punteggio alto, ma equilibrio fino al 30’. In avvio peluche sul parquet da parte del pubblico per dare un segno di vicinanza al reparto di pediatria del "San Luca", donando ai bambini presenti un piccolo peluche per allietare ed alleviare la loro presenza in ospedale. Ritmi elevati, break e controbreak, con i novaresi avanti di uno all’intervallo lungo.

Nella ripresa si prosegue sullo stesso trend; due triple di Tempestini illudono sulla possibilità, per i biancorossi, di aprire un gap significativo: 69-64; ma è un fuoco di paglia. A decidere è l’ultimo quarto, con Barsanti in cattedra dalla lunga distanza: 89-78. Si fa male Tempestini, costretto ad uscire, ma Simonetti e il capitano inchiodano i punti decisivi per la liberazione finale. Una bella cavalcata. Adesso ne inizia una nuova. L’avventura continua.

Massimo Stefanini