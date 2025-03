Basket B maschile. Passa da Varese la salvezza della Tarros. Sfida a distanza con Firenze per il terzo posto

Dopo Campus ecco un’altra compagine della provincia varesina per la Tarros Spezia, ospite questa sera del Basket Gallarate nella 2ª di ritorno dei play-out della B Interregionale di Nord-Ovest. Gallarate che proprio dopo il match di andata al PalaSprint di un mese fa decise di cambiare ancora la guida tecnica esonerando coach Maurizio Mosti, sostituito da Marco Morganti. Gallarate lotta per approdare alla prossima fase nella miglior posizione di classifica possibile, la Tarros invece vuole proseguire in questa lotta a distanza contro Olimpia Firenze per cercare di agguantare il 3° posto che garantirebbe la salvezza anticipata. E per farlo ha bisogno solo di vincere e sperare di un unico passo falso dei toscani. "Stiamo bene – commenta Marco Mori coach della Tarros (nella foto) – i ragazzi stanno lavorando bene e duramente, anche sul piano atletico. L’importante sarà approcciare bene la partita e tenere la giusta attenzione mentale per l’intero arco di gara". Tecnicamente Gallarate è una squadra di spessore con la guardia Molteni, dovrebbe rientrare anche l’ala Mercante assente a Firenze. Dunque gara non semplice per la Tarros, anzi: palla a due alle 19 con direzione di gara affidata a Michele Bavera di Desio e Fabrizio Pittatore di Torino.

Gianni Salis