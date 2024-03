Basket b nazionale. Andrea Costa, il 27 marzo al PalaSgr con Taranto Santarcangelo di Romagna ospiterà l'Andrea Costa per la partita contro Taranto al PalaSgr, mercoledì 27 marzo alle 20.30. Il pubblico potrà assistere all'incontro, con biglietti a 10 euro. Ultima giornata di squalifica per l'Andrea Costa, con rischio di giocare a porte chiuse in futuro.