Basket B Nazionale: dopo il successo in extremis a Fiorenzuola. Andrea Costa, Angori:: "Momento positivo»

Equilibrio e un sussulto nel finale, con il tiro di Sabic da metà campo che poteva portare a un secondo supplementare, a caratterizzare il successo dell’Andrea Costa nella prima giornata di un girone di ritorno che parte con il piede giusto. "Siamo contenti di avere dato seguito alla buona prestazione con Omegna ottenendo un’altra vittoria che ci dà tanta fiducia – dice il coach Matteo Angori –. Una partita punto a punto per tutti i 45’, che anche Fiorenzuola avrebbe meritato di vincere e che si è decisa per dettagli. Noi siamo stati molto bravi a interpretare la gara dal punto di vista offensivo, perché abbiamo tirato male da tre e quando questo è successo, spesso sono arrivate delle sconfitte. Stavolta siamo stati bravi ad attaccare il ferro, subendo tanti falli che ci hanno portato 43 liberi: un passo in avanti importante per la maturità della squadra".

Non c’è però troppo tempo per gustarsi il successo. Il primo infrasettimanale del girone di ritorno incombe e domani sera i biancorossi (che partiranno già questa mattina per la Sicilia) saranno di scena a Capo d’Orlando scendendo in campo quasi certamente con lo stesso assetto delle ultime due gare (difficile pensare ai recuperi di Sanguinetti e Filippini).

l. m.