Basket B Nazionale: il play ha segnato 64 punti nelle ultime 3 gare. La Virtus guarda avanti:. Morina è l’arma in più

Un po’ di numeri: 22, 16 e 26. Sono i punti segnati da Richard Morina nelle ultime tre partite; quella maglia numero 7 sta incantando tutti. Il giovane playmaker classe 2004 arrivato alla corte giallonera nella scorsa stagione, nelle sfide con Legnano, Desio e Treviglio è letteralmente esploso. Ma andando a vedere nelle pieghe delle cifre raccolte dal Moro nelle ultime uscite, c’è la conferma di come nel 2023 la Virtus avesse fatto bene a puntare sulla sua gioventù prendendolo dall’Aquila Trento dove aveva esordito anche in Euro Cup.

Nel torneo 2023/2024 non si è visto tantissimo, la media minuti è stata bassa e il raccolto il termine di punti non un gran che. Il talento di Richard è rimasto spesso in naftalina finendo ai margini delle rotazioni. In estate l’arrivo di Galetti è coinciso con la conferma di Morina, ai più inaspettata, il play è uno di quei giocatori che l’allenatore forlivese preferisce: un giovane da far crescere e sboccare.

E’ quello che è accaduto strada facendo, con Morina che ha cominciato a conquistarsi minuti e punti segnati. Nelle ultime tre partite sta viaggiando alla media di 21,3 punti segnati per allacciata di scarpa, cifre a parte è la sua centralità nel gioco e la personalità con cui affronta gli avversari che colpiscono. La Virtus ha un Morina in più nel motore e il regista può crescere ancora con la sua capacità di affrontare le situazioni con grande tranquillità. Una freccia nelle mani di Galetti che sta contribuendo a fare crescere un talento purissimo e questo aiuterà la stessa Virtus.