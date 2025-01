Basket B Nazionale. La San Giobbe mette nel mirino un Ravenna in crisi

Prende il via dopodomani il girone di ritorno del campionato di serie B. Per la San Giobbe è in programma la sfida casalinga contro Ravenna, formazione che rispetto ai Bulls ha quattro punti in meno ed è in un pessimo momento di forma: quella di domenica scorsa a Salerno è stata la sesta sconfitta di fila, una striscia talmente pesante che sono iniziate a circolare voci di avvicendamenti, sia a livello di panchina sia come elementi nel roster.

All’andata in realtà Raffaelli e compagni esordirono vincendo sulla sirena contro Jesi (proprio con una tripla del playmaker), ma quest’anno è stato disegnato un calendario ‘sfalsato’, senza esatta corrispondenza tra girone di andata e girone di ritorno. Per cui il ‘debutto’ nel girone di ritorno è ancora casalingo, così come lo era stato il 29 settembre scorso.

Il test contro Ravenna è importante perché potrebbe essere la terza vittoria consecutiva, cosa mai successa in questo campionato; i Bulls erano usciti vittoriosi per due partite di fila solo tra quinta e sesta giornata, quando vinsero proprio sul campo della squadra sponsorizzata OraSì e poi si imposero fra le mura amiche contro Caserta.