Basket B Nazionale: primi due confronti a Livorno. I numeri premiano la difesa biancorossa e le qualità balistiche di Aukstikalnis. Andrea Costa, il playoff scatta il 5 maggio

Date e numeri per l’Andrea Costa. Prima di tutto le date: il playoff con Livorno scatterà il 5 maggio alle 18; due giorni dopo alle 21 sempre in Toscana. Il 10, alle 20,30, tutti al PalaRuggi che ospiterà anche l’eventuale gara-quattro, domenica 12 alle 18. Se servisse la bella, il 15 maggio si tornerà a Livorno (ore 21).

E i numeri? Che la cavalcata playoff dell’Andrea Costa fosse il frutto del grande lavoro tecnico e tattico orchestrato da Emanuele Di Paolantonio è sotto gli occhi di tutti. E anche le fredde statistiche certificano quanto si è visto: la capacità della squadra biancorossa di costruire le vittorie su un’efficacia difesa dell’area (con un frequente utilizzo della zona) con un esporsi di più al tiro da tre, mentre davanti la velocità ha aiutato a innescare l’attacco. Prova ne è il fatto che a discapito degli 80,9 punti subiti, la difesa ha concesso solo 34,5 tiri da due agli avversari (secondo miglior dato) con il 48 per cento, concedendo oltre 28 tiri da tre (34 per cento). Importanti poi i 38,7 rimbalzi catturati per lanciare contropiedi, molti dei quali finalizzati dalla lunga (oltre 27 tiri da tre tentati con il 36 per cento). A livello individuale spicca Lukas Aukstikalnis, che con 17,6 punti di media è il secondo miglior realizzatore del girone B (dietro Jackson di Ruvo di Puglia) e tra i primi tre tiratori dall’arco (46 per cento). Ma non solo Lukas, perché accanto al lituano brillano altri quattro uomini: Gian Marco Drocker (12,4), Nunzio Corcelli (11,6), Riccardo Crespi (10,6, a cui aggiunge 8,6 preziosissimi rimbalzi) e Alex Ranuzzi (10,1).

l. m.