Basket B Nazionale: tre giornate lontano dal PalaRuggi. L’Andrea Costa punta sul ricorso per ridurre la squalifica del campo

Prova la strada del ricorso l’Andrea Costa contro le tre giornate di squalifica del campo che gli sono state comminate dopo i fatti che hanno fatto seguito alla sfida di domenica con Legnano. L’aggressione subita dai due direttori di gara all’esterno del PalaRuggi dopo la fine della partita da parte di un gruppo di tifosi è stata sanzionata pesantemente dal giudice sportivo, obbligando l’Andrea Costa a dover affrontare tre giornate lontano dal PalaRuggi. Sanzione che la società proverà almeno a ridurre parzialmente.

In attesa di conoscere se e quanto sarà ridotto il provvedimento, nel mentre si lavora anche sul fronte logistico per cercare la disponibilità di impianti che possano ospitare le tre gare sottoposte a campo neutro, ovvero quelle contro Omegna, Piacenza e Desio, rispettivamente il 5, il 19 e il 29 gennaio. Il tutto mentre la squadra biancorossa si prepara alla trasferta di domani, quando l’Up di coach Matteo Angori sarà di scena sul parquet di Castellanza per affrontare la Robur Saronno nell’insolito orario di mezzogiorno, con la squadra che partirà verso la Lombardia subito dopo l’allenamento.