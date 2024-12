Basket: Bcl sfida Cecina al Palatagliate per la vetta della classifica

Nello sport esistono i cicli e le parabole di rendimento che sono differenti per ogni club. Anche nel basket. Per anni abbiamo visto Cecina in "B" nazionale o nelle prime posizioni e dominante al piano di sotto. Adesso, nella serie cadetta, ma interregionale, è Bcl ad essere prima in classifica, sia pure in coabitazione e i labronici con sole tre vittorie sinora, mestamente in fondo alla classifica, penultimi. E, questo pomeriggio, alle 18, al "Palatagliate" (arbitri Zanzarella di Siena e Parigi di Firenze), va in onda una nuova puntata di questa classica della pallacanestro toscana.

Tra l’altro è la prima di due gare in tre giorni, visto che, mercoledì, andrà in scena il turno infrasettimanale e per Bcl, ci sarà l’ostacolo Spezia. Lucca, che sarà priva di Vignali, ha sbancato Cecina all’andata e punta alla settima sinfonia, al settimo successo consecutivo.

Il roster dei tirrenici, comunque, è tutt’altro che malvagio. Ci sono giocatori come Saccaggi che, negli ultimi vent’ anni, ha frequentato solo parquet di "A2" e di "B" nazionale per approdare al Cecina nel 2024. Ma non è il solo. Pistolesi, Pedroni, Pistillo, tutti giocatori di grosso calibro. E alla guida c’è un allenatore molto esperto come Da Prato. Ovvero tutte le componenti giuste per fare bene, a dispetto di una classifica sicuramente bugiarda. Motivo per cui i ragazzi di Da Prato si presenteranno al "Palatagliate" arrabbiati e con una immensa fame di vittorie. Il che li renderà pericolosi. Per questo, la preparazione alla gara con Cecina è stata ancora più meticolosa di quanto fino adesso fatto, ma anche perché, d’ora in poi, ogni match richiederà questo.

Con l’inizio del girone di ritorno è cominciata una fase nuova, ancora più tattica. Se prima, nel preparare il match, si sbirciavano le partite altrui per farsi un idea dei rispettivi moduli di gioco, oggi ogni squadra conosce perfettamente i suoi avversari.

"Sarà una battaglia come tutte le altre. La classifica – ha detto coach Olivieri – non dà il giusto valore a una squadra come Cecina. Ottimamente allenata e composta da giocatori di assoluto livello. Con l’arrivo di Mazic, un all around che può giocare dall’“uno” al ”tre“, sono riusciti a dare più libertà realizzativa a Pedroni. Saccaggi è sempre un lusso per la categoria e, con Pistillo, completano un reparto esterni di elevata caratura tecnica. Sotto i tabelloni sono molto fisici e solidi con i “cinque” (pivot, ndr), Pistolesi e Tintori e i “quattro” (ali forti), Dabo e Nannipieri. Stanno facendo un ottimo campionato anche i giovani Bruci e Parietti, uscendo dalla panchina".

"Il roster – ha concluso il coach – parla da solo. Sarà una gara difficile, come tutte, del resto. Il nostro obiettivo è di continuare a tenere alta l’intensità e la fame di vittorie. Davanti al nostro pubblico daremo tutto per regalare una domenica di grande basket". Mercoledì, alle 21, turno infrasettimanale alla Spezia.