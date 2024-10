Basket, buona la prima a Livorno per il GMV, in Divisione Regionale 2

LA CRONACA – La prima di campionato inizia malissimo, con un parziale di 10-0 per gli avversari nei primi 4 minuti: i biancoverdi commettono troppi errori in attacco e soprattutto in difesa. E’ il veterano Davini, con una coraggiosa tripla, a rompere il ghiaccio, ad infondere fiducia ai compagni e a dare il la all’inseguimento, che si concretizza in qualche modo già alla fine del primo quarto, chiuso sotto di 5 lunghezze (19-14). Nel secondo, Badalassi e compagni rientrano in campo più concentrati in difesa, ma sempre poco concludenti in attacco; anche i padroni di casa sbagliano molto nelle conclusioni e la partita non decolla, mantenendosi su un piano di equilibrio (35-32 al riposo). Al rientro dall'intervallo lungo il GMV dimostra di avere le idee più chiare, parte forte con un parziale di 6-0 e mette la freccia per la prima volta (35-38). Livorno chiama però timeout, registra la difesa e la partita torna in equilibrio, con sbavature in difesa da una parte e dall'altra (45-47). Nell'ultimo quarto i ragazzi di Piazza e Meschinelli entrano decisamente in partita, fanno finalmente capire di aver assimilato gli schemi provati in allenamento e, nonostante la difesa a zona avversaria, in altre occasioni spesso subita dal GMV, riescono a mettere a segno ottimi inserimenti offensivi, chiudendo il match con un eloquente parziale di 20-9, che manda le due squadre sotto la doccia sul 54-67.

I VALORI – In una serata complessivamente positiva, se non per continuità, almeno sul piano del carattere del gruppo, sono otto gli atleti a segno, con tre di loro, Davini, Badalassi e Balestrieri, in doppia cifra.

Polisportiva Chimenti Livorno-GMV 54-67

Progressivo: 19-14, 35-32, 45-47

GMV: Davini 18, Bini 8, Spagnoli, Ferretti, Botto 2, Leoncini 6, Balestrieri 12, Franceschi 1, Mendoza, Badalassi 13, Gorini, Woszczyk 7. All.: Piazza