Basket, buona la prima per la IES Pisa in Divisione Regionale 2

Pisa, 12 ottobre 2024 – Buona la prima per la IES Sport, all’esordio nel campionato di Divisione Regionale 2, in casa contro il Basket Piombino: gli uomini di Paolo Campani, nonostante un quintetto da serie superiore, hanno disputato una gara corale, come attesta il tabellino finale, con tutti gli atleti a segno.

LA CRONACA – Scesi in campo con Giusfredi, Bonacci, Raimo, Bonasera e Lazzeri, i biancocelesti hanno preso subito in mano le redini del match, che hanno avuto sempre in controllo, chiudendo il primo quarto sul 18-8. Nel secondo i blues hanno diminuito l'intensitá difensiva scegliendo soluzioni peggiori in attacco, ma gli avversari non ne hanno approfittato ed il vantaggio pisano è rimasto a due cifre al riposo (31-19). Nella ripresa Raimo e compagni spingono un po’ sull’acceleratore e, con buone soluzioni da tre e con penetrazioni da sotto, prendono un vantaggio enorme, bissando quasi gli avversari al fischio finale (79-43).

I VALORI - Tutti a punti i biancocelesti, con Bonasera, Sciamanda e Raimo in doppia cifra.

IES Sport Pisa-Piombino Basket 79-43

Progressivo: 18-8, 31-19, 58-29

IES SPORT Pisa: Villani 9, Tasca 3, Giusfredi 5, Timpano 2, Bonasera 11, Fruzza 6, Izzo 4, Bonacci 2, Sciamanda 10, Veneziani 2, Raimo 16, Lazzeri 9. All.: Campani.