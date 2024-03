Basket c femminile. Canossini strepitosa. L’Olimpia avanza

Federica Canossini (foto) fa 28 e l’Olimpia batte Gualdo, in serie C basket. Ora una settimana di riposo. Nell’ottava giornata del girone di ritorno, l’Olimpia Pesaro ha ospitato al PalaCeletta le ragazze del Salus Basket Gualdo Tadino, vincendo per 64-51. Buona la partenza dell’Olimpia grazie a un primo quarto spettacolare di Canossini che non sbaglia praticamente mai (12 punti dei 28 totali nei primi 10’). Nel secondo quarto qualche fischio arbitrale di troppo penalizza l’Olimpia, che vede Canestrari e Terenzi in panchina nei secondi 10’ di gioco. Chi entra dalla panchina, però, non fa sentire la mancanza delle due senior. Importante la prestazione, infatti, delle under Biagetti (13 punti), Pastore (10) e Cini (6). Si va all’intervallo sul 29-24 Olimpia. Nel secondo tempo l’Olimpia è concentrata sia in difesa che in attacco e ciò gli permette di allungare nel punteggio (45-32 il massimo vantaggio). Gualdo non ci sta e recupera qualche punticino grazie alla pressione tutto campo e alla difesa a zona che però l’Olimpia e brava ad attaccare. La partita termina sul 64-51 per Pesaro. "Sono molto contento della prestazione delle ragazze – le parole di coach Marco Giovanelli –. Hanno fatto quello che gli ho chiesto, essere una squadra. Certo che se avessimo giocato così tutte le partite avremmo tutt’altra posizione in classifica".

b.t.